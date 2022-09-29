Лавров встретится с председателем коллегии ЕЭК

"5 октября состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем. В ходе беседы основное внимание планируется уделить приоритетам председательства РФ в будущем 2023 году в органах ЕАЭС, а также вопросам международной повестки ЕАЭС", - указала она.