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1 час назад

Лавров 5 октября встретится с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии

ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 октября встретится с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем. Об этом заявила в четверг в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров встретится с председателем коллегии ЕЭК
Фото: риа новостириа новости

"5 октября состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем. В ходе беседы основное внимание планируется уделить приоритетам председательства РФ в будущем 2023 году в органах ЕАЭС, а также вопросам международной повестки ЕАЭС", - указала она.

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