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1 час назад

В правительстве России назвали сроки восстановления Донбасса

News.ru

Города Донбасса будут восстановлены в течение двух-трех лет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, для этих целей планируется задействовать до 60 тысяч строителей, сообщает пресс-служба кабмина.

Он пояснил, что в настоящее время в работе около двух тысяч объектов в Донецкой и Луганской народных республиках. Еженедельно сдаются порядка двухсот. Однако объем работ очень большой и для их выполнения 32 тысяч строителей не хватает.

Считаю, что нужно нарастить количество задействованных строителей до 50–60 тысяч человек, тогда за два-три года мы восстановим эти регионы, — сказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил, что Россия может привлечь до 50 тысяч строителей из КНДР для решения «точечных вопросов». По его словам, массовой эта практика не станет. Вице-премьер также отметил, что Россия всегда ориентировалась на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов и не рассматривала более далекие рынки. Однако корейские плиточники работают гораздо быстрее российских, притом что их рынок считается закрытым.

Политика,Видео,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,
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