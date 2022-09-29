В правительстве России назвали сроки восстановления Донбасса

Города Донбасса будут восстановлены в течение двух-трех лет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, для этих целей планируется задействовать до 60 тысяч строителей, сообщает пресс-служба кабмина.

Он пояснил, что в настоящее время в работе около двух тысяч объектов в Донецкой и Луганской народных республиках. Еженедельно сдаются порядка двухсот. Однако объем работ очень большой и для их выполнения 32 тысяч строителей не хватает.

Считаю, что нужно нарастить количество задействованных строителей до 50–60 тысяч человек, тогда за два-три года мы восстановим эти регионы, — сказал вице-премьер.