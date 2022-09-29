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15 минут назад

Кремль спросили о признании Минском Крыма частью России

Деловая газета "Взгляд"

Москва ожидает, что Белоруссия самостоятельно и своевременно примет решение о признании Крыма частью России, этот вопрос не обсуждался на недавней встрече президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это абсолютно внутреннее дело и суверенное право Белоруссии. Мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующее решение», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, обсуждался ли данный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии в Сочи.

По его словам, Путин и Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии.

«Эти темы не были обсуждены», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является «грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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