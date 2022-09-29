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6 минут назад

Госдума не поддержала предложение о повышении цен на водку и коньяк с 1 января 2023 года

Вечерняя Москва

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала предложение Минфина РФ повысить минимальную цену на алкоголь крепостью более 28 процентов в России с 1 января 2023 года. Об этом стало известно в четверг, 29 сентября.

Госдума не поддержала предложение о повышении цен на алкоголь
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Бессараб отметила, что данная мера должна теоретически отвадить людей покупать алкогольную продукцию, однако есть нюансы.

— Дело в том, что на самом деле это может привести к ситуации, когда потребление дешевых спиртосодержащих продуктов увеличится, а качественного алкоголя — снизится. Не поддерживаю, — заявила политик.

Бессараб напомнила, что в результате бездумного повышения стоимости на алкоголь или введения «сухих законов» население начинает употреблять некачественный, контрафактный алкоголь, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что вина отечественного производства заняли на полках магазинов с алкогольной продукцией до 60 процентов ассортимента. Все дело в том, что спрос на российский продукт вырос после того, как многие иностранные производители алкогольных напитков ушли с рынка.

Политика,Светлана Бессараб,Минфин России,Госдума,
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