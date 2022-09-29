Депутатов пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным

Депутатам Госдумы разослали приглашения явиться в пятницу, 30 сентября, в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал депутат Денис Парфенов.

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Он отметил, что какое именно мероприятие состоится в Кремле, в приглашении не уточняется.

Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам обработки 100% бюллетеней подавляющее число жителей регионов согласились с вхождением в состав РФ.