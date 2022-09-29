Новый состав Госдумы сформируют после выборов в 2026 году

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин заявил, что депутаты от ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут появиться в Госдуме только после думских выборов в 2026 году, если регионы войдут в состав РФ. Его слова передает ТАСС.

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«Госдума состоит из 450 депутатов, из них половина — по спискам, половина — по одномандатным округам. Выборы были в прошлом году, срок полномочий — пять лет. Следующие выборы в 2026 году», — сказал Вяткин.

Он подчеркнул, что сейчас невозможно избрать депутатов по новым территориям без изменения схемы одномандатных округов и без проведения выборов.

По словам Вяткина, до момента следующих выборов и переформирования состава Госдумы в новых регионах будут работать «депутаты разных фракций, которые будут туда назначены».