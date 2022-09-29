Захарова назвала жалкими попытки объяснить слова Байдена о "Северном потоке - 2"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер разъяснить значение слов президента Соединенных Штатов Джо Байдена о прекращении существования проекта «Северный поток — 2» выглядят как «вызывающие жалость». Об этом она сообщила в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Я вчера вечером слышала и читала попытки объясниться пресс-секретаря Белого дома, которые, кроме жалости, уже не вызывают ничего, уже даже не смех — глубокое сочувствие и жалость», — сказала она.
Накануне координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США, на слушаниях комитета по иностранным делам Сената Конгресса заявлял, что, по всей видимости, на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла диверсия.
Ранее Захарова призвала президента Байдена ответить на вопрос, имеют ли США отношение к авариям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».