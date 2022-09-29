В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что присоединение к РФ новых регионов сделает Азовское море внутренним морем России. Об этом сообщает РИА Новости.

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Их участники проголосовали за вхождение в состав РФ.

В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередного заседания для принятиях новых регионов в состав страны. По словам главы Совфеда Валентины Матвиенко, этот вопрос могут рассмотреть на плановом заседании 4 октября.

Сенатор Андрей Клишас отмечал, что для этого потребуются «слаженная работа нескольких конституционных органов власти и в конечном итоге поправки в текст Конституции».

Константинов отметил, что присоединение регионов изменит и статус Азовского моря.

«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», - подчеркнул он.