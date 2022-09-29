Россия созвала экстренное заседание СБ ООН

Как отметил дипломат, происшествия могли произойти по вине Соединенных Штатов, которые проводили в том районе учения по подрыву. Антонов считает, что Вашингтону экономически выгодно нанести вред газопроводам.

Как сообщалось ранее, администрация Джо Байдена может иметь отношение к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Еще в феврале американские власти говорили о желании избавиться от российского трубопровода, с помощью которого поставлялось топливо в Европу. При этом американский лидер непосредственно не раскрывал, как именно он намерен избавиться от «Северных потоков».