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9 минут назад

Россия созывает экстренное собрание в ООН

Ura.Ru

Россия созывает внеочередное заседание СБ ООН из-за инцидента с повреждением «Северных потоков». Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Россия созывает экстренное собрание в ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Со своей стороны, настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН», — приводятся слова Антонова в telegram-канале посольства РФ в США.

Он также намекнул, что в инцидент мог произойти по вине США, которые проводили в том районе учения по подрыву. Дипломат отметил, что им экономически выгодно нанести вред проекту.

Антонов оценил отношения между Россией и США

В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Произошло три утечки на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2». В Германии и в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии.

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