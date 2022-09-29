Россия созывает экстренное собрание в ООН

Россия созывает внеочередное заседание СБ ООН из-за инцидента с повреждением «Северных потоков». Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Со своей стороны, настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН», — приводятся слова Антонова в telegram-канале посольства РФ в США.

Он также намекнул, что в инцидент мог произойти по вине США, которые проводили в том районе учения по подрыву. Дипломат отметил, что им экономически выгодно нанести вред проекту.