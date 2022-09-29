В Госдуме призвали запустить новую «спецоперацию»

В России настало время запускать «специальную экономическую операцию». Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов во время правительственного часа с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мы добились успеха на референдумах, и пора начинать «специальную экономическую операцию», – отметил парламентарий.

Наумов предложил упростить бюрократические процедуры по передаче ИП мобилизованных россиян, предоставить таким гражданам налоговые каникулы по НДФЛ, создать особую экономическую зону в ДНР, пишет РИА Новости.