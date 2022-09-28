Посольство РФ: Дания сразу сообщила о взрывах на "Северных потоках"

Москва официально запросила информацию у Копенгагена о происшествии на трубопроводах «Северный поток», как только стало известно о случившемся, сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Дании.
Как отметили в диппредставительстве, датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа.
«Как только стало известно об утечках газа, российская сторона официально запросила информацию у датских властей. В тот же день МИД Дании уведомил нас, что на месте утечки были зафиксированы взрывы, в районе инцидента введены меры безопасности», — отметили российские дипломаты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить, имеет ли его страна отношение к авариям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Благодарность евродепутата Радослава Сикорского, которую он выразил Вашингтону за повреждение «Северных потоков», она ранее назвала «официальным заявлением о теракте».