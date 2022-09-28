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14 минут назад

Посольство РФ: Дания сразу уведомила о взрывах на месте ЧП на "Северных потоках"

Газета.Ru

Москва официально запросила информацию у Копенгагена о происшествии на трубопроводах «Северный поток», как только стало известно о случившемся, сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Дании.

Посольство РФ: Дания сразу сообщила о взрывах на "Северных потоках"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отметили в диппредставительстве, датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа.

«Как только стало известно об утечках газа, российская сторона официально запросила информацию у датских властей. В тот же день МИД Дании уведомил нас, что на месте утечки были зафиксированы взрывы, в районе инцидента введены меры безопасности», — отметили российские дипломаты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить, имеет ли его страна отношение к авариям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Благодарность евродепутата Радослава Сикорского, которую он выразил Вашингтону за повреждение «Северных потоков», она ранее назвала «официальным заявлением о теракте».

Политика,Радослав Сикорский,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,
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