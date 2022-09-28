Описан порядок вхождения новых регионов в состав России

Для того, чтобы включить в состав России регионы, необходимо выполнить ряд обязательных процедур. Каков порядок вхождения новых территорий, рассказала «Ленте.ру» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По результатам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября, за присоединение к России проголосовало более 87% жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Главы этих регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением принять их в состав РФ на правах новых субъектов.

Ковитиди напомнила, что уже есть положительный опыт включения в состав России Крыма и города-героя Севастополя.

«Основанием для принятия в Российскую Федерацию в соответствие с Конституцией являются результаты референдума. Должны будут быть приняты декларации о независимости указанных субъектов», - пояснила она.

Затем, по ее словам, с этими регионами будут заключены договоры об образовании новых субъектов в составе России и принят федеральный конституционный закон.

«Если говорить о сроках, то моментом принятия считается дата подписания между Российской Федерацией и вновь образованными субъектами соглашения о принятии их в состав страны», - пояснила член верхней палаты российского парламента.