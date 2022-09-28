Володин призвал разобраться с «антироссийскими документами» на границе с Грузией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов выяснить, действительно ли россиянам предлагают подписать «антироссийские документы» при пересечении границы с Грузией. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если это так и наши граждане подписывают этот документ, очевидно, это преступление. Надо разобраться с этим», - заявил Володин.
Он зачитал пункты одного из таких документов, где въезжающим предлагают признать Россию «страной-агрессором» и осудить ее действия «против независимых государств».
«Это что такое? Может быть тем, кто подписал этот документ, хорошо, что уехал. За них держаться не надо. Они уже предали!» - заявил Володин.
Он предупредил, что подписавшие такой документ россияне будут наказаны, если вернутся.
Ранее Володин предложил передать машины, брошенные россиянами на границе, «семьям тех ребят, которые поехали воевать».
Он подчеркивал, что у России есть списки «всех тех, кто стоит на выезд сейчас».