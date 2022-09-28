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34 минуты назад

Володин призвал разобраться с «антироссийскими документами» на границе с Грузией

Ирина Лебедева

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов выяснить, действительно ли россиянам предлагают подписать «антироссийские документы» при пересечении границы с Грузией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если это так и наши граждане подписывают этот документ, очевидно, это преступление. Надо разобраться с этим», - заявил Володин.

Он зачитал пункты одного из таких документов, где въезжающим предлагают признать Россию «страной-агрессором» и осудить ее действия «против независимых государств».

«Это что такое? Может быть тем, кто подписал этот документ, хорошо, что уехал. За них держаться не надо. Они уже предали!» - заявил Володин.

Он предупредил, что подписавшие такой документ россияне будут наказаны, если вернутся.

На границе России и Грузии развернули пункт призыва

Ранее Володин предложил передать машины, брошенные россиянами на границе, «семьям тех ребят, которые поехали воевать».

Он подчеркивал, что у России есть списки «всех тех, кто стоит на выезд сейчас».

Политика,Видео,Вячеслав Володин,Госдума,
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