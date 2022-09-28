Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлении главы США Джо Байдена о необходимости избавиться от «Северного потока — 2». Как сообщает ТАСС, он отметил, что в Кремле не знают значения слов Байдена, но помнят о них.

«Вы помните заявления президента США, которые были сделаны еще в начале февраля, который обещал тогда избавиться от "Северного потока – 2". Что имел в виду президент США, мы не знаем», — сказал он во время общения с журналистами по теме ЧП на газопроводах «Северного потока».

Песков также обратил внимание на «граничащую с сумасшествием истерично-эйфорическую» реакцию Польши, которая поблагодарила США за инцидент на нитках газопроводов.

«Что эта благодарность означает, мы тоже не знаем», — констатировал пресс-секретарь.

Напомним, что в ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2». Также утечки топлива произошли из двух ниток «СП-1».