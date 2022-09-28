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1 час назад

Песков напомнил о призыве Байдена избавиться от «Северного потока — 2»

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлении главы США Джо Байдена о необходимости избавиться от «Северного потока — 2». Как сообщает ТАСС, он отметил, что в Кремле не знают значения слов Байдена, но помнят о них.

«Вы помните заявления президента США, которые были сделаны еще в начале февраля, который обещал тогда избавиться от "Северного потока – 2". Что имел в виду президент США, мы не знаем», — сказал он во время общения с журналистами по теме ЧП на газопроводах «Северного потока».

Песков также обратил внимание на «граничащую с сумасшествием истерично-эйфорическую» реакцию Польши, которая поблагодарила США за инцидент на нитках газопроводов.

«Что эта благодарность означает, мы тоже не знаем», — констатировал пресс-секретарь.

Напомним, что в ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2». Также утечки топлива произошли из двух ниток «СП-1».

Подсчитаны потери газа во взорванных нитках «Северного потока»

После этого руководство Евросоюза выступило с заявлением по вопросу инцидента на нитках. Оно сочло, что данный случай — преднамеренное повреждение. Песков заявил, что Россия столкнулась с потерями из-за аварии, а утверждения о вине российской стороны назвал глупыми и абсурдными.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,ЕС,
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