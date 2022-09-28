"Если это так, мы должны сформировать позицию и обратиться в правоохранительные органы с тем, чтобы подписантов ждал теплый прием. <…> Если это так, и наши граждане подписывают этот документ, совершенно очевидно, это преступление. Надо разобраться с этим, потому что первый пункт говорит, что подписант признает, что его страна является страной-агрессором. Это уже уголовная ответственность", - добавил Володин.