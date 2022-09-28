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27 минут назад

Володин: подписавшие на границе документ об оккупации РФ Грузии совершили преступление

ТАСС

Граждане, которые уехали из России в Грузию и подписали на границе документ о признании РФ в качестве страны-оккупанта, совершили преступление перед своим государством, в случае возвращения в РФ они будут наказаны. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Может быть, те, кто подписал этот документ, хорошо, что уехали. За них держаться не надо. Они уже предали. Но им мы должны сказать: они совершили многократно преступление перед своей страной, народом, если задумали назад возвращаться, будут наказаны по законам", - сказал Володин на заседании Госдумы.

Глава МВД Грузии сообщил о почти двукратном росте въезжающих в страну россиян

Он также поручил председателям комитетов нижней палаты по безопасности и по международным делам разобраться с этим вопросом.

"Если это так, мы должны сформировать позицию и обратиться в правоохранительные органы с тем, чтобы подписантов ждал теплый прием. <…> Если это так, и наши граждане подписывают этот документ, совершенно очевидно, это преступление. Надо разобраться с этим, потому что первый пункт говорит, что подписант признает, что его страна является страной-агрессором. Это уже уголовная ответственность", - добавил Володин.

Политика,Видео,Вячеслав Володин,Госдума,
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