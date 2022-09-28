Володин подтвердил составление списка тех, кто покидает страну

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы подтвердил, что власти составляют списки тех граждан, кто покидает страну, передает «Интерфакс». По его словам, списки стали вестись уже с 21 сентября. Спикер Госдумы не сообщил, с какой целью создается данный перечень.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Пресс-служба Госдумы РФ

У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал?, — сказал Володин.

Он также предложил передать автомобили, брошенные на границе, семьям участников спецоперации на Украине. По его словам, россияне, стоящие на границах с Грузией и Казахстаном, вовсе не нужны принимающим странам.

Ранее в издании «Новая газета. Европа» появилась публикация о том, что число уехавших из России с 21 сентября на фоне частичной мобилизации может составлять более 260 тысяч человек. Комментируя эти данные, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями по этому поводу, и рекомендовал обращаться за точными данными к сотрудникам погранслужбы.