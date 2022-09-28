Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

Гражданам США необходимо немедленно покинуть Россию, пока для этого «еще остаются возможности». Об этом говорится в заявлении, размещенном сегодня сайте американского посольства в Москве.

«Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», - отмечается в сообщении.

Также в посольстве предупредили граждан США, что имеют очень ограниченные возможности для оказания помощи им, при этом «условия, включая транспортные возможности, могут внезапно еще более ухудшиться».