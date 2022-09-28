Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

Гражданам США необходимо немедленно покинуть Россию, пока для этого «еще остаются возможности». Об этом говорится в заявлении, размещенном сегодня сайте американского посольства в Москве.
«Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», - отмечается в сообщении.
Также в посольстве предупредили граждан США, что имеют очень ограниченные возможности для оказания помощи им, при этом «условия, включая транспортные возможности, могут внезапно еще более ухудшиться».
Ранее польское дипломатическое ведомство также призвало своих граждан воздержаться от поездок на территорию России, а тем, кто уже находится в РФ, было рекомендовано покинуть страну любым доступным способом. С аналогичным призывом выступил и МИД Болгарии.