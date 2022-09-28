Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия столкнулась с потерями в связи с аварией на «Северных потоках», передает РИА Новости.

«Это большая проблема для нас, потому что, во-первых, обе нитки "Северного потока — 2" заполнены газом, и все системы, собственно, готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля сделал акцент на дороговизне газа. Он отметил, что газ «улетучивается в воздух». Кроме того, по словам Пескова, большую его часть «запланировали для внутренних балансов».

Также представитель Кремля прокомментировал заявления иностранных политиков о том, в авариях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» прослеживается след России. Данные утверждения он назвал глупыми и абсурдными. Песков призвал властей других стран сначала подождать итогов расследования ЧП на трубопроводах.

Напомним, что в ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2». Также утечки топлива произошли из двух ниток «СП-1».

Ранее руководство Евросоюза выступило с заявлением по вопросу инцидента на нитках. Оно сочло, что данный случай — преднамеренное повреждение.