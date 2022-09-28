"Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент, они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении этих супер-супер прибылей", - указал представитель Кремля. "Заинтересованы ли мы в этом? Нет, не заинтересованы, мы лишились маршрутов поставки газа в Европу", - отметил Песков.