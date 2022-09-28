Кремль призывает изучить все обстоятельства произошедшего на газопроводах "Северный поток" и понять, кому это выгодно, прежде чем делать выводы о причинах ЧП.
"Я хочу просто призвать всех подумать перед тем, как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования прорывов, определения взрыв это или не взрыв", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.
По его мнению, о случившемся "вопросов очень много".
"Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент, они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении этих супер-супер прибылей", - указал представитель Кремля. "Заинтересованы ли мы в этом? Нет, не заинтересованы, мы лишились маршрутов поставки газа в Европу", - отметил Песков.
Предположения, что к ЧП на "Северных потоках" якобы причастна РФ, предсказуемо глупы.
Ситуация с "Северными потоками" требует диалога, пока в нем есть дефицит.