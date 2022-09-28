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15 минут назад

Песков: в графике Путина пока нет общения с Пушилиным и Пасечником, но оно будет

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы государства Владимира Путина встречи с главами Луганской и Донецкой народных республик Леонида Пасечника и Дениса Пушилина пока в графике отсутствует, однако она состоится. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга с журналистами.

Песков: в графике Путина пока нет общения с Пушилиным и Пасечником
Фото: риа новостириа новости

«Мы сообщим, когда они встанут в график. Так или иначе общение будет», — сказал Песков, комментируя приезд глав ЛНР и ДНР в Москву.

Ранее Пасечник заявлял, что выехал в Москву для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России.

До этого глава ЛНР сообщал, что готовит документ президенту РФ о вхождении республики в состав России. Он также привел данные голосования жителей региона на референдуме по вопросу вхождения в состав Российской Федерации, согласно которым «за» проголосовали 98,42% человек.

28 сентября Пушилин говорил, что отправляется в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав Российской Федерации.

Политика,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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