В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
40 минут назад

Госдума проведет 3 и 4 октября пленарные заседания из-за референдумов

Никита Бородкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 3 и 4 октября нижней палате парламента предлагается провести пленарные заседания. Как сообщает ТАСС, политик рассказал, что Дума перенесет на более поздний срок региональную неделю, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Госдума проведет 3 и 4 октября пленарные заседания из-за референдумов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нам предстоит большая работа, об этом сегодня поговорим, скорректируем планы на следующую неделю. До конца недели необходимо работать в Москве, передвинем региональную неделю на более позднее время для того, чтобы принять необходимые решения», — отметил Володин в ходе пленарного заседания в среду.

Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России.

Ранее в ЛНР сообщили, что по итогам референдума 98,42% избирателей поддержали присоединение к РФ. В ДНР заявили о 99,23% избирателей, проголосовавших за это решение.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители