Госдума проведет 3 и 4 октября пленарные заседания из-за референдумов

«Нам предстоит большая работа, об этом сегодня поговорим, скорректируем планы на следующую неделю. До конца недели необходимо работать в Москве, передвинем региональную неделю на более позднее время для того, чтобы принять необходимые решения», — отметил Володин в ходе пленарного заседания в среду.