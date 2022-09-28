Госдума проведет 3 и 4 октября пленарные заседания из-за референдумов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 3 и 4 октября нижней палате парламента предлагается провести пленарные заседания. Как сообщает ТАСС, политик рассказал, что Дума перенесет на более поздний срок региональную неделю, чтобы принять необходимые решения по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
«Нам предстоит большая работа, об этом сегодня поговорим, скорректируем планы на следующую неделю. До конца недели необходимо работать в Москве, передвинем региональную неделю на более позднее время для того, чтобы принять необходимые решения», — отметил Володин в ходе пленарного заседания в среду.
Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России.
Ранее в ЛНР сообщили, что по итогам референдума 98,42% избирателей поддержали присоединение к РФ. В ДНР заявили о 99,23% избирателей, проголосовавших за это решение.