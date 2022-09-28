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14 минут назад

Комитет Думы поддержал проект об обязанности чиновников сообщать о склонении к коррупции

ТАССиещё 2

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять уполномоченные органы о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

Госдума размышляет о новом правиле для чиновников
Фото: риа новостириа новости

"Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, обязанность уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений", - говорится в сопроводительных материалах.

В документе указывается, что уведомление должно поступить в соответствующие госорганы в срок не позднее пяти дней.

По словам главы думского комитета по безопасности Василия Пискарева, поправки разработаны в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы и в случае принятия станут дополнительным профилактическим фактором предупреждения коррупции, так как ответственность в соответствии с российским законодательством будет наступать не только за соответствующие правонарушения, но и за несообщение о попытках склонить к их совершению. Он назвал предложенные кабмином поправки в закон "важным шагом в дальнейшем развитии антикоррупционного законодательства".

В частности, парламентарий отметил важность поправки о госзащите сообщившего о склонении к коррупции, поскольку "побуждение нарушить закон может сопровождаться не только посулами каких-либо благ, но и угрозами". Пискарев подчеркнул, что у "госслужащего, который отклонил предложение такого рода, должна быть уверенность в собственной безопасности".

Политика,Василий Пискарев,Госдума,
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