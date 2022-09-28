Госдума размышляет о новом правиле для чиновников

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять уполномоченные органы о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

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"Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, обязанность уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений", - говорится в сопроводительных материалах.

В документе указывается, что уведомление должно поступить в соответствующие госорганы в срок не позднее пяти дней.

По словам главы думского комитета по безопасности Василия Пискарева, поправки разработаны в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы и в случае принятия станут дополнительным профилактическим фактором предупреждения коррупции, так как ответственность в соответствии с российским законодательством будет наступать не только за соответствующие правонарушения, но и за несообщение о попытках склонить к их совершению. Он назвал предложенные кабмином поправки в закон "важным шагом в дальнейшем развитии антикоррупционного законодательства".