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9 минут назад

Кадыров отреагировал на результаты референдумов в Донбассе

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России закономерным финалом многолетнего гнета. Об этом он написал в своем Telegram.

Кадыров отреагировал на результаты референдумов в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

«В течение многих лет жители этих территорий подвергались постоянному насилию, и никто не мог гарантировать им их законные права», — отреагировал глава республики.

По его словам, чеченский народ внес свой посильный вклад в приближение этого события. Кроме того, они и в настоящее время продолжают служить интересам страны на подконтрольных территориях, обеспечивая безопасность мирных жителей, добавил Кадыров.

Итоги референдумов в Донбассе огласили вечером 27 сентября. В ДНР, ЛНР и на подконтрольной части Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали свыше 90 процентов избирателей, в Херсонской области — 87 процентов.

Политика,Рамзан Кадыров,
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