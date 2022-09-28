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1 час назад

Постпред РФ в ООН Небензя обвинил Зеленского в попытке срыва мобилизации в России

Газета.Ru

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попытался сорвать частичную мобилизацию в России своими видеообращениями на русском языке. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА "Новости".

Небензя обвинил Зеленского в попытке срыва мобилизации в РФ
Фото: Andrew Kelly/ReutersAndrew Kelly/Reuters

По словам Небензи, Киев не стесняется использовать русский язык из "тактических и пропагандистских соображений". В пример он привел несколько последних видеообращений Зеленского, где он говорит на русском языке. По мнению постпреда РФ при организации, таким образом украинский лидер "попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию" и "вбить клин между властью и обществом".

Он указал на то, что в ходе выступления в СБ ООН президент Украины заявил о том, что в ходе мобилизации в РФ "призываются прежде всего граждане нерусских национальностей" и мужчины, представляющих коренное население российских регионов. Небензя также выразил уверенность в том, что на российский народ это не подействует, так как он "прекрасно знает, где правда, а где ложь".

Ранее Василий Небензя заявлял, что Россия выступает против виртуального участия Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН, так как это нарушает правила организации.

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