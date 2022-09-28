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39 минут назад

Небензя заявил, что вхождение Донбасса в состав РФ принесет населению этих территорий мир

ТАСС

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли при полной прозрачности и с соблюдением всех избирательных норм. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Небензя: вхождение Донбасса в состав РФ принесет населению этих территорий мир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Знаю, что наши бывшие западные партнеры нас не услышат, точнее, сделают вид, что не услышали, однако скажу, что референдумы были проведены в условиях исключительной прозрачности и при полном соблюдении всех избирательных норм", - сказал он.

Вхождение Донбасса в состав России принесет населению этих территорий мир, заявил Небензя.

Политика,Василий Небензя,Совбез ООН,
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