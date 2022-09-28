Небензя: вхождение Донбасса в состав РФ принесет населению этих территорий мир

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли при полной прозрачности и с соблюдением всех избирательных норм. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
"Знаю, что наши бывшие западные партнеры нас не услышат, точнее, сделают вид, что не услышали, однако скажу, что референдумы были проведены в условиях исключительной прозрачности и при полном соблюдении всех избирательных норм", - сказал он.
Вхождение Донбасса в состав России принесет населению этих территорий мир, заявил Небензя.