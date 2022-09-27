Кадыров предложил всем желающим странам ввести против него самые жесткие санкции

"Снова санкции. В этот раз Новая Зеландия. <…> Та самая, где я держу ничего, где храню ничто и где у меня многотысячная армия из никого. Давайте так, чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня, все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать", - написал глава региона.