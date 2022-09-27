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49 минут назад

Кадыров предложил всем желающим странам ввести против него самые жесткие санкции

ТАССиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил всем странам, которые намерены угодить США, ввести одновременно против него самые жесткие санкции. Об этом он написал в своем Telegram-канале после очередного пакета санкций, введенного властями Новой Зеландии.

Кадыров предложил всем желающим странам ввести против него самые жесткие санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Снова санкции. В этот раз Новая Зеландия. <…> Та самая, где я держу ничего, где храню ничто и где у меня многотысячная армия из никого. Давайте так, чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня, все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать", - написал глава региона.

Кадыров также отметил, что он, как выходец из небольшого чеченского села, получает удовольствие от того, что его "боятся огромная страна-агрессор и его спутники".

В середине сентября США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи. В санкционный список, помимо главы Чеченской Республики, вошли его жена Медни Кадырова и дети Айшат Кадырова, Хадижат Кадырова и Табарик Кадырова. Кроме того, в перечне в качестве "связанных с Рамзаном Кадыровым" значатся Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. Ограничения также были наложены на ООО "Фирдаус", которое "связано с Айшат Кадыровой". Внесение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

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