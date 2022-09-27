Кадыров предложил всем желающим странам ввести против него самые жесткие санкции

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил всем странам, которые намерены угодить США, ввести одновременно против него самые жесткие санкции. Об этом он написал в своем Telegram-канале после очередного пакета санкций, введенного властями Новой Зеландии.
"Снова санкции. В этот раз Новая Зеландия. <…> Та самая, где я держу ничего, где храню ничто и где у меня многотысячная армия из никого. Давайте так, чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня, все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать", - написал глава региона.
Кадыров также отметил, что он, как выходец из небольшого чеченского села, получает удовольствие от того, что его "боятся огромная страна-агрессор и его спутники".
В середине сентября США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи. В санкционный список, помимо главы Чеченской Республики, вошли его жена Медни Кадырова и дети Айшат Кадырова, Хадижат Кадырова и Табарик Кадырова. Кроме того, в перечне в качестве "связанных с Рамзаном Кадыровым" значатся Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. Ограничения также были наложены на ООО "Фирдаус", которое "связано с Айшат Кадыровой". Внесение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.