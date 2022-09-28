Володин: принятые на референдумах решения спасут миллионы людей от геноцида

Решения, принятые на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России , спасут миллионы людей от геноцида. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в среду, комментируя итоги прошедших референдумов.

"Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида", - подчеркнул Володин. Он также добавил, что это дает возможность России и жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей "вместе строить планы на будущее".

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказалось за вхождение в состав РФ.