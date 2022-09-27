Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан продолжит развивать союз с Россией и «вечное партнерство» с Китаем, сообщает ТАСС.
«Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном», — заявил Токаев на встрече с общественностью города Шымкент.
Он добавил, что данная стратегия наиболее точно отвечает интересам казахстанского народа.
Ранее в Кремле отреагировали на ситуацию с наплывом россиян в Казахстан.
По словам представителя Кремля, пока в планах президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.