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27 минут назад

Песков прокомментировал предложение вернуть смертную казнь в России

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутата Госдумы Константина Затулина вернуть смертную казнь в России. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что в Кремле обсуждений вокруг этой темы не ведется.

Песков прокомментировал возвращение смертной казни в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с россиянами Затулин предложил провести консультации с президентом Владимиром Путиным и правительством РФ по восстановлению смертной казни после трагедии в Ижевске. Он отмечал, что подобные чудовищные убийства заставляют вернуться к этому вопросу.

Утром в понедельник, 26 сентября, бывший ученик школы №88 в Ижевске пришел в образовательное учреждение, открыл стрельбу по детям и взрослым, а после покончил с собой. По данным властей, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По последней информации, в результате происшествия погибли 17 человек, из которых 11 дети, еще 25 получили ранения, из которых 23 несовершеннолетние.

Политика,Константин Затулин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,
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