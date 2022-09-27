Песков прокомментировал возвращение смертной казни в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутата Госдумы Константина Затулина вернуть смертную казнь в России. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что в Кремле обсуждений вокруг этой темы не ведется.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с россиянами Затулин предложил провести консультации с президентом Владимиром Путиным и правительством РФ по восстановлению смертной казни после трагедии в Ижевске. Он отмечал, что подобные чудовищные убийства заставляют вернуться к этому вопросу.

Утром в понедельник, 26 сентября, бывший ученик школы №88 в Ижевске пришел в образовательное учреждение, открыл стрельбу по детям и взрослым, а после покончил с собой. По данным властей, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.