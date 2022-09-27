В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об уезжающих из России мужчинах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о тех, кто уезжает из страны.

На вопрос журналиста о том, солидарен ли президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой в вопросе, касающемся тех, кто уезжает из страны, Песков заявил, что не знает реакции президента.

Лукашенко отметил необходимость принять решение о том, что с ними делать, если все уехавшие захотят вернуться обратно.

«Беседа была один ни один, мы же не знаем реакцию президента. В целом, все происходит в строгом соответствии с законодательством России», — подчеркнул Песков.