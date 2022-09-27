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1 час назад

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об уезжающих из России мужчинах

Газета.Ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о тех, кто уезжает из страны.

На вопрос журналиста о том, солидарен ли президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой в вопросе, касающемся тех, кто уезжает из страны, Песков заявил, что не знает реакции президента.

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Лукашенко отметил необходимость принять решение о том, что с ними делать, если все уехавшие захотят вернуться обратно.

«Беседа была один ни один, мы же не знаем реакцию президента. В целом, все происходит в строгом соответствии с законодательством России», — подчеркнул Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи прокомментировал ситуацию с отъездом граждан России призывного возраста после объявления в стране частичной мобилизации фразой «пусть бегут». Лукашенко отметил, что можно «договориться» и не пересекать границы страны Европы и США, поскольку «ситуация не та».

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