В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об уезжающих из России мужчинах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о тех, кто уезжает из страны.
На вопрос журналиста о том, солидарен ли президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой в вопросе, касающемся тех, кто уезжает из страны, Песков заявил, что не знает реакции президента.
Лукашенко отметил необходимость принять решение о том, что с ними делать, если все уехавшие захотят вернуться обратно.
«Беседа была один ни один, мы же не знаем реакцию президента. В целом, все происходит в строгом соответствии с законодательством России», — подчеркнул Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи прокомментировал ситуацию с отъездом граждан России призывного возраста после объявления в стране частичной мобилизации фразой «пусть бегут». Лукашенко отметил, что можно «договориться» и не пересекать границы страны Европы и США, поскольку «ситуация не та».