Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ на этой неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на этой неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.

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«На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал представитель Кремля.

По его словам, 29 сентября Путин в режиме видеоконференции встретится с главами делегаций, участвующих в заседании-совещании руководителей служб разведки и органов безопасности стран-участниц СНГ.

Песков добавил, что другие мероприятия российского лидера будут анонсированы своевременно.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ организацию работы по патриотическому воспитанию в учебных заведениях.