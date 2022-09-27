Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ на этой неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на этой неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.
«На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал представитель Кремля.
По его словам, 29 сентября Путин в режиме видеоконференции встретится с главами делегаций, участвующих в заседании-совещании руководителей служб разведки и органов безопасности стран-участниц СНГ.
Песков добавил, что другие мероприятия российского лидера будут анонсированы своевременно.
Ранее сообщалось, что Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ организацию работы по патриотическому воспитанию в учебных заведениях.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.