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1 час назад

Песков: Путин на этой неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ

Газета.Ruиещё 5

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на этой неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ на этой неделе
Фото: риа новостириа новости

«На этой неделе президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал представитель Кремля.

По его словам, 29 сентября Путин в режиме видеоконференции встретится с главами делегаций, участвующих в заседании-совещании руководителей служб разведки и органов безопасности стран-участниц СНГ.

Песков добавил, что другие мероприятия российского лидера будут анонсированы своевременно.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ организацию работы по патриотическому воспитанию в учебных заведениях.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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