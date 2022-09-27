В МИД России призвали ООН к более взвешенному курсу по Украине

«Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС. Вершинин настоятельно призвал ДиКарло и ее коллег из руководства Секретариата ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике», — сказано в сообщении.