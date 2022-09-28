Талибы отвергли обвинения со стороны ООН в связях с террористами

Временное правительство, созданное захватившим власть в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ), отвергает обвинения в связях с террористами, высказанные накануне в докладе заместителя специального представителя генерального секретаря ООН по Афганистану Маркуса Потцеля. Об этом заявил в среду официальный представитель министерства внутренних дел в правительстве талибов Абдул Нафи Таккур.

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"В Афганистане нет террористических группировок, в стране достигнут уровень безопасности, несопоставимо более высокий по сравнению с предыдущими четырьмя десятилетиями, - цитирует его афганский телеканал "Ариана ньюс". - Мы не допускаем присутствия в Афганистане террористических групп, и мы не позволим кому-либо судить о положении в нашей стране, основываясь на недостоверной информации".

В докладе Потцеля утверждалось, что ликвидация 2 августа запущенными с беспилотника ВС США ракетами главаря террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Кабуле свидетельствует о продолжении отношений между талибами и террористическими группировками, о росте количества террористических атак. Там же упоминалось, что "Аль-Каида" располагает свободой передвижения в Афганистане. Была выражена и обеспокоенность "нарастающими ограничениями прав и свобод афганских женщин и девочек" и запретом на образование.