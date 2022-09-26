США прокомментировали предоставление убежища для россиян

Власти США будут в индивидуальном порядке рассматривать возможные обращения о предоставлении убежища для граждан России, которые хотят избежать призыва на военную службу в связи с частичной мобилизацией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.
Представителю Белого дома был задан вопрос о том, какую позицию занимает президент США Джо Байден по вопросу о возможности предоставления убежища.
«Предоставлю другим странам самим говорить о своей политике, не буду говорить с этой трибуны об их политике», — сказала она.
При этом они отметили, что США проводили различие между действиями российского правительства, его вооруженными силами на Украине и российским народом.
Ранее Нидерланды призвали Европейский союз (ЕС) запретить выдачу туристических виз россиянам. По мнению главы МИД страны Вопке Хукстра, российские туристы больше не приветствуются в Европе, поэтому им не нужно получать шенгенские визы.