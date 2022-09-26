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9 минут назад

Глава Крыма допустил изменение статуса СВО после референдумов

Lenta.ruиещё 3

Специальная военная операция (СВО) на Украине перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Это допустил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.

Аксенов допустил изменение статуса СВО после референдумов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы республики, в скором времени будет пройдена определенная точка невозврата.

«Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», — подчеркнул Аксенов.

Он уточнил, что в настоящее время важна безопасность тех, кто проживает на данных территориях. Эти люди, добавил глава республики, в результате референдума получат определенность и ясность.

Реакцию стран мира на референдумы в ЛНР и ДНР оценили

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу присоединения регионов к России. Они продлятся до 27 сентября включительно. В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате принятия новых регионов в состав РФ.

Политика,Армия,Сергей Аксенов,
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