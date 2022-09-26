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51 минуту назад

В МИД высказались о подходе к применению ядерного оружия

Лера Букина

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил об отсутствии корректировок в подходе российской стороны к вопросу о применении ядерного оружия, передает РИА Новости.

В МИД высказались о подходе к применению ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он призвал США перестать ухудшать ситуацию провокационными заявлениями.

Ранее газета The Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Запад сомневается в применении российской стороной ядерного оружия на Украине. Она подчеркнула, что даже при реализации данного сценария вряд ли последуют зеркальные действия.

Разговоры о ядерном оружии на Западе начались после того, как президент РФ Владимир Путин 21 сентября обратился к народу с заявлением по частичной мобилизации в стране.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не вынесли вердикта по поводу введения военного положения в регионах.

Политика,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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