В МИД высказались о подходе к применению ядерного оружия

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил об отсутствии корректировок в подходе российской стороны к вопросу о применении ядерного оружия, передает РИА Новости.

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Он призвал США перестать ухудшать ситуацию провокационными заявлениями.

Ранее газета The Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Запад сомневается в применении российской стороной ядерного оружия на Украине. Она подчеркнула, что даже при реализации данного сценария вряд ли последуют зеркальные действия.

Разговоры о ядерном оружии на Западе начались после того, как президент РФ Владимир Путин 21 сентября обратился к народу с заявлением по частичной мобилизации в стране.