Путин отреагировал на трагедию в ижевской школе

Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе № 88, в которой произошел теракт. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

«Трагические новости из Ижевска, президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт», — заявил представитель Кремля.

Напомним, что утром в понедельник, 26 сентября, бывший ученик школы №88 в Ижевске открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе девять детей, 23 ранены, из них 20 — несовершеннолетние.