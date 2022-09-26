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53 минуты назад

Путин отреагировал на трагедию в ижевской школе

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе № 88, в которой произошел теракт. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Трагические новости из Ижевска, президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт», — заявил представитель Кремля.

СК раскрыл личность устроившего стрельбу в ижевской школе

Напомним, что утром в понедельник, 26 сентября, бывший ученик школы №88 в Ижевске открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе девять детей, 23 ранены, из них 20 — несовершеннолетние.

Известно, что 34-летний мужчина пользовался двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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