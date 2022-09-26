В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

В Кремле заявили, что контакты с США по ядерному оружию осуществляются на должном уровне

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты Москвы с Вашингтоном по вопросам ядерного оружия осуществляются на должном уровне. Об этом он сказал в ходе брифинга 26 сентября.

Песков: контакты с США по ядерному оружию осуществляются на должном уровне
Фото: Вадим Савицкий/РИА «Новости»Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление государственного секретаря Энтони Блинкена о том, что американская сторона находится в постоянном контакте с российской по вопросу заявления президента РФ Владимира Путина про ядерное оружие.

По словам Пескова, «каналы для диалога есть, но они носят весьма спорадический характер».

Он отметил, что, по крайне мере, Соединенные Штаты позволяют доводить какие-то экстренные сообщения о позиции двух стран.

При этом Песков оставил без комментария заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Россию будут ждать «катастрофические последствия» в случае применения ей ядерного оружия, и что Москва об этом осведомлена.

21 сентября, объявляя о начале частичной мобилизации, президент России Владимир Путин отметил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто «ведет ядерный шантаж против РФ». Заявление Путина на Западе восприняли как угрозу, что повлекло за собой ряд острых политических высказываний.

Политика,Энтони Блинкен,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители