Песков: контакты с США по ядерному оружию осуществляются на должном уровне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты Москвы с Вашингтоном по вопросам ядерного оружия осуществляются на должном уровне. Об этом он сказал в ходе брифинга 26 сентября.

Фото: Вадим Савицкий/РИА «Новости» Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление государственного секретаря Энтони Блинкена о том, что американская сторона находится в постоянном контакте с российской по вопросу заявления президента РФ Владимира Путина про ядерное оружие.

По словам Пескова, «каналы для диалога есть, но они носят весьма спорадический характер».

Он отметил, что, по крайне мере, Соединенные Штаты позволяют доводить какие-то экстренные сообщения о позиции двух стран.

При этом Песков оставил без комментария заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Россию будут ждать «катастрофические последствия» в случае применения ей ядерного оружия, и что Москва об этом осведомлена.