В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
28 минут назад

Песков ответил на вопрос о введении военного положения

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не приняли решения по поводу введения военного положения в регионах, передает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о введении военного положения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК. Его приняли в первом чтении летом. Парламентарии выступили за введение понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Российская сторона с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской территории. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. 23 сентября начался референдум по вопросу о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование будет длиться до 27 сентября включительно.

Политика,Дмитрий Песков,Госдума,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители