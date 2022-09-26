Песков ответил на вопрос о введении военного положения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не приняли решения по поводу введения военного положения в регионах, передает РИА Новости.
«Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК. Его приняли в первом чтении летом. Парламентарии выступили за введение понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время».
Российская сторона с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской территории. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. 23 сентября начался референдум по вопросу о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование будет длиться до 27 сентября включительно.