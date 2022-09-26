Песков ответил на вопрос о введении военного положения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не приняли решения по поводу введения военного положения в регионах, передает РИА Новости.

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«Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК. Его приняли в первом чтении летом. Парламентарии выступили за введение понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время».