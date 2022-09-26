«Пусть бегут»: Лукашенко обсудил с Путиным отъезд россиян

«Вот есть некий водораздел, который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что у России мобилизационный ресурс составляет 25 млн человек, а уехавшие из страны граждане если бы и остались, не были бы «нашими людьми». Лукашенко также отметил, что на фоне протестов в 2020 году в Белоруссии страну также покинули около 10 тысяч человек, большинство из которых теперь «просят забрать их назад».