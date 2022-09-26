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16 минут назад

«Пусть бегут»: Лукашенко обсудил с Путиным отъезд россиян

Никита Бородкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал спокойно относиться к уехавшим из-за частичной мобилизации россиянам. Об этом он заявил во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Пусть бегут»: Лукашенко обсудил с Путиным отъезд россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот есть некий водораздел, который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что у России мобилизационный ресурс составляет 25 млн человек, а уехавшие из страны граждане если бы и остались, не были бы «нашими людьми». Лукашенко также отметил, что на фоне протестов в 2020 году в Белоруссии страну также покинули около 10 тысяч человек, большинство из которых теперь «просят забрать их назад».

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

«Пусть бегут», — заключил он.

Напомним, что Путин и Лукашенко проводят встречу 26 сентября в Сочи. Ранее президент России предложил белорусскому коллеге обсудит ситуацию в регионе и экономику.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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