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1 час назад

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин проводит встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе встречи Путин предложил белорусскому президенту обсудит ситуацию в регионе и экономику.

Напомним, что ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Москва и Минск должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новым вызовов и угроз.

Он отметил, что в прошлом году была утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а в этом году власти республики заканчивают работу над Концепцией национальной безопасности Белоруссии. По мнению Вольфовича, после этого следует внести изменения и в общую концепцию безопасности.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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