В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

Напомним, что ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Москва и Минск должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новым вызовов и угроз.

Он отметил, что в прошлом году была утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а в этом году власти республики заканчивают работу над Концепцией национальной безопасности Белоруссии. По мнению Вольфовича, после этого следует внести изменения и в общую концепцию безопасности.