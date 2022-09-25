Аксенов: Крым выполнил план по частичной мобилизации

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил , что регион выполнил план по частичной мобилизации в полном объёме и поблагодарил добровольцев.

По его словам, «сегодня до конца дня» в Крыму закончатся мобилизационные мероприятия.

В Telegram-канале Аксенов отметил, что крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения. Сегодня в республике наградили казаков штурмового батальона «Таврида», которые участвовали в спецоперации и "достойно выполнили поставленные задачи".