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4 минуты назад

Аксенов: Крым выполнил план по частичной мобилизации

Елена Прошина

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что регион выполнил план по частичной мобилизации в полном объёме и поблагодарил добровольцев.

Аксенов: Крым выполнил план по частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «сегодня до конца дня» в Крыму закончатся мобилизационные мероприятия.

В Telegram-канале Аксенов отметил, что крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения. Сегодня в республике наградили казаков штурмового батальона «Таврида», которые участвовали в спецоперации и "достойно выполнили поставленные задачи".

«Низкий поклон всем за то, что проявили ответственность за своих родных и близких», - добавил глава Крыма.

Ранее Минобрнауки открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации.

Политика,Сергей Аксенов,
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