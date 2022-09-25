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52 минуты назад

Лавров вернулся с ГА ООН в Москву

ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров вернулся в воскресенье с сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Москву.

Лавров вернулся с ГА ООН в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил корреспондент ТАСС, самолет министра вновь совершил перелет по северному пути в обход недружественных стран. Время в пути составило 11 часов. Никаких непредвиденных обстоятельств не возникало.

Накануне глава российского МИД дал пресс-конференцию в Нью-Йорке. Зал для брифингов в ООН был заполнен в том числе представителями западной прессы. За несколько дней участия министра в сессии никаких провокаций с плакатами или агрессии в отношении российской делегации в здании Всемирной организации не было. За его пределами фиксировались редкие точечные акции с участием от трех до пяти человек.

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