Лавров вернулся с ГА ООН в Москву

Накануне глава российского МИД дал пресс-конференцию в Нью-Йорке. Зал для брифингов в ООН был заполнен в том числе представителями западной прессы. За несколько дней участия министра в сессии никаких провокаций с плакатами или агрессии в отношении российской делегации в здании Всемирной организации не было. За его пределами фиксировались редкие точечные акции с участием от трех до пяти человек.