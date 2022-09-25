Еще два депутата ГД захотели отправиться на спецоперацию

Депутаты Госдумы Олег Колесников и Александр Бородай выразили желание отправиться на фронт вслед за своими коллегами, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что ранее заявление на отправку в зону спецоперации подали Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов, Сергей Сокол и Дмитрий Саблин.
Турчак подчеркнул, что «число депутатов-добровольцев увеличивается каждый день, ширится география депутатского призыва».
По данным политика, депутаты региональных Заксобраний также выразили желание отправиться в зону СВО. Так, заявления подали спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и его коллеги Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова.
Также добровольцы поедут из Бурятии - депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев, Улан-Удэ - депутат горсовета Дмитрий Сигачев, Краснодарского края и Смоленской области - Эрик Варданян, Виктор Долженко, Артем Сухин, Александр Немец, Сергей Мишин.