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34 минуты назад

Турчак: еще два депутата ГД выразили желание отправиться на спецоперацию

Илья Родин

Депутаты Госдумы Олег Колесников и Александр Бородай выразили желание отправиться на фронт вслед за своими коллегами, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом пишет РИА «Новости».

Еще два депутата ГД захотели отправиться на спецоперацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее заявление на отправку в зону спецоперации подали Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов, Сергей Сокол и Дмитрий Саблин.

Турчак подчеркнул, что «число депутатов-добровольцев увеличивается каждый день, ширится география депутатского призыва».

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По данным политика, депутаты региональных Заксобраний также выразили желание отправиться в зону СВО. Так, заявления подали спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и его коллеги Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова.

Также добровольцы поедут из Бурятии - депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев, Улан-Удэ - депутат горсовета Дмитрий Сигачев, Краснодарского края и Смоленской области - Эрик Варданян, Виктор Долженко, Артем Сухин, Александр Немец, Сергей Мишин.

Политика,Дмитрий Хубезов,Элиссан Шандалович,Эрик Варданян,Сергей Мишин,Александр Бородай,Олег Колесников,Виталий Милонов,Сергей Сокол,Дмитрий Саблин,Андрей Турчак,Единая Россия,Госдума,
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