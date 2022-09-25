Еще два депутата ГД захотели отправиться на спецоперацию

Турчак подчеркнул, что «число депутатов-добровольцев увеличивается каждый день, ширится география депутатского призыва».

По данным политика, депутаты региональных Заксобраний также выразили желание отправиться в зону СВО. Так, заявления подали спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и его коллеги Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова.