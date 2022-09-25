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24 минуты назад

В Госдуме заявили о начале «великого исхода» русских земель с Украины

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также освобожденных территориях являются процессом «великого исхода» русских земель с Украины. Таким мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

В Госдуме заявили о начале «великого исхода» русских земель с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, что русским не место на Украине, из-за чего те решили уйти, но вместе с территориями.

«Это честно и справедливо по отношению к людям. Никаких претензий к проведению референдумов у киевского режима быть не должно», — заявил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Украину охватил процесс распада страны.

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«Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем — Херсонской и Запорожской областей» — подчеркнул он.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов проходят с 23 по 27 сентября.

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Госдума,
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