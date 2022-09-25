Лавров раcкрыл действия России после референдумов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН высказался о защите возможных новых территорий страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации безусловно находится под полной защитой государства", — сказал Лавров.

Он добавил, что все законы и доктрины России распространяются на всю ее территорию. С 23 по 27 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также республиках Донбасса проходят референдумы о вхождении в состав России.