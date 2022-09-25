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31 минуту назад

Лавров пообещал защиту государства всем возможным новым территориям России

Газета.Ruиещё 1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН высказался о защите возможных новых территорий страны. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров раcкрыл действия России после референдумов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации безусловно находится под полной защитой государства", — сказал Лавров.

Он добавил, что все законы и доктрины России распространяются на всю ее территорию. С 23 по 27 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также республиках Донбасса проходят референдумы о вхождении в состав России.

Референдумы, по словам Лаврова, стали реакцией жителей этих территорий на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что тем, кто чувствует себя русскими, лучше перебраться в Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что попытка Киева вернуть территории после референдумов будет атакой на Россию.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Генассамблея ООН,
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