Лавров назвал следующую возможную линию обороны НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил Южно-Китайское море как следующую вероятную линию обороны НАТО. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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По словам главы внешнеполитического ведомства, Северо-Атлантический альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна». Он также напомнил, что после распада СССР, НАТО постоянно продвигалось на восток.

«Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений», — выразил уверенность Лавров.

Он также прокомментировал возможность применения ядерного оружия Россией. Глава МИД подчеркнул, что существует доктрина ядерной безопасности с четким обозначением случая применения.