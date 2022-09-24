В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
7 минут назад

Лавров назвал следующую возможную линию обороны НАТО

Lenta.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил Южно-Китайское море как следующую вероятную линию обороны НАТО. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров назвал следующую возможную линию обороны НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы внешнеполитического ведомства, Северо-Атлантический альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна». Он также напомнил, что после распада СССР, НАТО постоянно продвигалось на восток.

Лавров заявил о крахе однополярного мира

«Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений», — выразил уверенность Лавров.

Он также прокомментировал возможность применения ядерного оружия Россией. Глава МИД подчеркнул, что существует доктрина ядерной безопасности с четким обозначением случая применения.

Ранее стало известно о нежелании НАТО вступать в войну с Россией. Отмечалось, что альянс не намерен воевать из-за конфликта на Украине, однако надеется на мир между обеими сторонами.

Политика,Армия,Сергей Лавров,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители