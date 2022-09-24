Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о крахе однополярного мира во главе с Соединенными Штатами, передает корреспондент «Ленты.ру». Такое заявление он сделал в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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«В прошлое уходит однополярная модель мирового развития, которая обслуживала интересы так называемого золотого миллиарда, чье сверхпотребление столетиями обеспечивалось за счет ресурсов Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал он.

По словам главы российского МИД, в настоящее время «становление суверенных государств, готовых отстаивать национальные интересы, ведет к формированию равноправной, социально ориентированной и устойчивой многополярной архитектуры».