Названа дата возможного выступления Путина с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию после важного протокольного мероприятия, которое запланировано на 30 сентября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что раз в год президент России обращается к парламенту с посланием о положении дел в РФ, основных направлениях внутренней и внешней политики.

Источник подчеркнул, что подготовка к мероприятию ведется очень тщательно. Это дает возможность предполагать, что на нем будет присутствовать глава государства.

По мнению источника, в этот день президент может выступить с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Место и время мероприятия он не пожелал назвать.